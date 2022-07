Augsburg

Aus für die Semmeltaste: Jetzt werden die Parkscheinautomaten umgestellt

Plus In zwei Wochen ist das Gratis-Kurzzeitparken in Augsburg Geschichte, und die neuen Tarife werden gelten. Autofahrer müssen dann mehr bezahlen.

Von Stefan Krog

Der Schritt wurde im Frühjahr beschlossen, jetzt geht es den Autofahrern und Autofahrerinnen in Augsburg an den Geldbeutel: Das Tiefbauamt will kommende Woche damit beginnen, die insgesamt etwa 120 Parkscheinautomaten im Innenstadtbereich technisch umzustellen. Die Semmeltaste, also das kostenlose Kurzparken für eine halbe Stunde, gehört dann nach 13 Jahren der Vergangenheit an. Zudem werden die Parkgebühren auf öffentlichen Stellplätzen am Straßenrand von zwei Euro auf 2,60 Euro pro Stunde in der Kerninnenstadt und von 60 Cent auf einen Euro pro Stunde in Randbereichen angehoben.

