Augsburg

18:00 Uhr

Aus für Konzert-Location: Spectrum-Club macht Platz für neue Wohnungen

Plus Der traditionsreiche Augsburger Club ist eine Institution der Musikszene, dennoch denken die Macher ans Aufhören. Für Kriegshaber ergeben sich neue Perspektiven.

Von Michael Hörmann

Der Spectrum-Club ist eine Institution der lokalen Musikszene. Regelmäßig finden Konzerte im Gebäude an der Ecke Ulmer Straße, Neusässer Straße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber statt. Michael Klein und Ufuk Aykut betreiben den Club, doch nun denken die Geschäftsführer ans Aufhören. Ein paar Jahre lang möchten sie das Spectrum noch am Laufen halten. In zehn Jahren könnte dann Schluss sein. Die Stadt deutet an, dass sich ohne das Spectrum neue Perspektiven für das Areal bieten könnten. Das ehemalige Linde-Areal soll wiederbelebt werden, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle.

Aus für Spectrum: Betreiber erläutern die Gründe

Die Betreiber planen, den Betrieb des Spectrums mittelfristig zu beenden. "Wir werden in sieben bis zehn Jahren beide weit über 60 Jahre alt sein und haben keine Nachfolger im Familienkreis", begründet Geschäftsführer Michael Klein diesen Schritt. Der Großteil des Personals sei "ewig dabei" und werde dann zwischen 45 und 70 Jahre alt sein. "Auch unser Stammpublikum wird älter", so Klein. Zentraler Punkt sei außerdem, dass ein Großteil der Künstler, die im Spectrum auftreten, aus den 60ern, 70ern und 80ern ist. "Auch diese Künstler werden rarer. Es wird immer schwieriger, ein gutes Live-Programm zu machen, das sich auch rechnet", so Klein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen