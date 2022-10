Aus Getreide und Milchreis entsteht in St. Pankratius ein Friedensbild

Mitglieder der Augsburger Pfarrgemeinde St. Pankratius haben nach zwei Jahren wieder einen Körnerteppich gelegt. Das Bild beschwört eine Welt ohne Krieg.

Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause gibt es dieses Jahr wieder einen Körnerteppich in der Kirche St. Pankratius im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Therese Boger, Uschi Baur, Aferdita Daka und Barbara Hofecker (von links) legten im Team den Körnerteppich zum Thema Weltfrieden unter anderem mit gefärbtem Milchreis , Mehl, Buchweizen, Weizenkleie, Kräutertee, zerstoßener Eierschale, schwarzen Bohnen und Erbsen. Das Motiv zeigt Kinder aus aller Welt, die sich über einer Weltkugel an den Händen fassen, eine Friedenstaube fliegt vor ihnen. Nicht im Bild, aber am Projekt beteiligt: Sabine Burkhardt und Nori Scherbauer. (anzo)