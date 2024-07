Aus Ibis am Augsburger Hauptbahnhof wird greet by Accor

Das Ibis Hotel am Hauptbahnhof wird binnen einem Jahr deutliche Veränderungen erfahren. Dazu gehören ein Umbau und die Änderung des Namens.

Die rugs Hotel GmbH wird das Ibis umgestaltet, heißt es in einer Pressemeldung. Das Haus mit 132 Zimmern wird unter anderem moderne Konferenzräume und eine Bar bekommen. Auch der Namen ändert sich. Aus Ibis wird greet by Accor. „Greet-Hotels zeichnen sich durch eine nachhaltige und gemeinschaftsorientierte Philosophie aus“, so die Betreiber. Unter anderem setze man beim Design auf restaurierte und wiederverwendete sowie lokale Produkte. Ein besonderes Highlight sei der Social Hub, eine gemeinschaftliche Bibliothek und ein Raum zum Entspannen für Erwachsene und Kinder.