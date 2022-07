Aus Zoo-Klettergerüst befreit: Der kleine Lucas meldet sich bei der Feuerwehr

Die Aufregung unlängst im Augsburger Zoo war groß. Ein Bub hatte sein Bein in einem Klettergerüst eingeklemmt. Nun gab es ein Wiedersehen mit der Feuerwehr.

Über eine Woche ist es her, dass ein kleiner Junge im Augsburger Zoo in eine missliche Lage geraten ist. Wie berichtet, hatte sich der Junge dort in einem Klettergerüst verfangen. Mit einem Bein steckte er in dem Spielgerät fest. Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde alarmiert. Nun gab es ein Wiedersehen zwischen den Einsatzkräften und dem kleinen Lucas.

Mit seiner Familie besuchte der kleine Lucas die Augsburger Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte haben ihm neulich aus einer misslichen Lage im Augsburger Zoo geholfen. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Bub war in einem Klettergerüst im Augsburger Zoo eingeklemmt

Mit seiner Mutter und den Geschwistern stattete der Junge der Berufsfeuerwehr Augsburg einen Besuch ab. Wie es vonseiten der Feuerwehr heißt, freut sich der kleine Kerl "einmal ganz ohne Schmerzen und Hektik die Feuerwehrler wieder zu sehen". Bestimmt wolle der Bub, spätestens nach dem Besuch der Feuerwache, auch einmal ein richtiger Feuerwehrmann werden, um anderen helfen zu können, so die Berufsfeuerwehr. (AZ)

