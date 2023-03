Augsburg

Ausbildungsmesse Fit for Job informiert am Samstag in Augsburg

Bei der Fit for Job in Augsburg können Jugendliche sich über Karrierechancen informieren.

Auf der Fit for Job präsentieren sich Firmen, um ihr Angebot an Lehrstellen vorzustellen. Tausende Jugendliche werden in Augsburg erwartet.

Die Ausbildungsmesse Fit for Job ist ein fester Bestandteil im Augsburger Messekalender. Während der Corona-Pandemie fielen die Präsenztermine aus. Nun trifft man sich wieder vor Ort. Am Samstag, 25. März, präsentieren sich viele heimische Firmen im Messezentrum. Mit Tausenden Besucherinnen und Besucher wird gerechnet. Der Eintritt ist frei. Parken kostet, sieben Euro werden verlangt. In drei Hallen gibt es jede Menge Informationen zum Thema Ausbildung In drei Hallen geht die Berufsinfomesse über die Bühne. Geöffnet ist die Fit for Job ab 9 Uhr, sie dauert bis 15 Uhr. Unternehmen suchen Nachwuchskräfte. Das Angebot an Lehrstellen im Wirtschaftsraum ist groß. Die Fit for Job gilt als ideale Begegnungsstätte, um mit interessierten Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. An den Firmenständen gibt es teils Aktionen. In diesem Jahr ist die Messe auch wieder zeitlich früher dran. Im Vorjahr fand sie erst im Mai statt. Es geht am Samstag aber auch um zusätzliche Informationen. In der Halle 6 geben Experten beim Bewerbungsforum Tipps für Bewerbung und Vorstellungsgespräch. Veranstalter der Berufsinfomesse sind die Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Handwerkskammer. Zum Programm gehören während des gesamten Tages zahlreiche Vorträge. Unter anderem berichtet ein Auszubildender aus seinem Berufsalltag. Lesen Sie dazu auch

