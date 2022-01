Augsburg

Ausblick auf 2022: Bedroht Corona das Betriebsklima in der Region Augsburg?

Plus Vertreter von Wirtschaftskammern und Gewerkschaften analysieren das zurückliegende Jahr, sprechen über anstehende Herausforderungen und lassen sich bei zwei Fragen auf je einen Satz festlegen.

Von Michael Hörmann

Satz mit X – das war wohl nix. Umgangssprachlich drückt die Botschaft aus, dass etwas hätte besser laufen können. Wer auf das Jahr 2021 zurückblickt, könnte schnell zu dieser Auffassung gelangen. Die Corona-Pandemie hat erneut unser aller Leben ausgebremst. Der zwischenzeitliche Lockdown und weitere strenge Auflagen trübten die Stimmung. Der Wirtschaftsmotor stottert – auch in der Region. Kommt er im neuen Jahr in Fahrt? Führende Vertreter der Wirtschaft und der Gewerkschaften sehen 2022 mit gemischten Gefühlen entgegen. Man stehe vor großen Herausforderungen. Es drohen Debatten, die das Betriebsklima gefährden, heißt es. Die Experten aus dem Wirtschaftsleben sagen zudem in nur einem Satz, wie sie 2021 bewerten. Von einem verlorenen Jahr, also von nichts, will dabei keiner reden.

