Ausblick auf 2023: Was der Wirtschaft verstärkt Sorge bereitet

Plus Die Corona-Pandemie gilt als bewältigt, es gibt andere große Herausforderungen. Speziell Handwerksbetriebe in der Region Augsburg kämpfen ums Überleben.

Heimische Firmen und deren Beschäftigte stehen im Jahr 2023 womöglich vor Einschnitten. Stellenabbau oder gar Betriebsschließungen drohen. Diese Einschätzung vertreten führende Vertreter aus Wirtschaft und Gewerkschaft zum Jahreswechsel. Die Corona-Pandemie gilt nicht mehr als Hauptproblem. Energiekosten werden als größter Risikofaktor genannt. Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, sagt: "Das Jahr 2022 ist nach der Pandemiezeit das Jahr der Energiekrise gewesen." Nicht nur für Handwerksbetriebe gehe es ums Überleben, so Wagner, Industriefirmen hätten gleiche Sorgen: "Die Erwartung ruht darauf, dass zugesagte Hilfen endlich greifen und Betriebe von hohen Kosten für die Energieversorgung entlastet werden, damit sie wieder verlässlich kalkulieren können." Hauptgeschäftsführer Marc Lucasssen von der Industrie- und Handelskammer (IHK) sieht "erste Signale der Entspannung", seine Erkenntnis für 2022 lautet: "Die Augsburger Wirtschaft stemmt das dritte Jahr in Folge gegen die globalen Krisen."