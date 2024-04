Auseinandersetzung an Berufsschule 5 sorgt für Großeinsatz der Polizei

Ein Streit unter Schülern verursacht am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei in Augsburg. Offenbar wurde einer der Beteiligten mit einer Schere verletzt.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstagmittag in der Berufsschule 5 in der Haunstetter Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde den Beamten gegen 12.50 Uhr ein Streit unter Schülern mitgeteilt, bei dem auch einer der Beteiligten ein Messer gezückt habe. Angesichts dieser Meldung rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot aus, teils wurde auch die Straße vor der Einrichtung gesperrt. Vor Ort seien beide Beteiligten von den Beamten angetroffen worden, heißt es von der Polizei auf Anfrage. Es handele sich bei ihnen um einen 17-Jährigen sowie um einen 20-Jährigen.

Nach ersten Erkenntnissen sei bei dem Streit kein Messer im Spiel gewesen, dafür aber offenbar eine Schere - der 17-Jährige erlitt jedenfalls leichte Schnittverletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (jaka)