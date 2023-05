Auseinandersetzung in Asylunterkunft: Ein Mann zückt ein Messer

Ein 34-Jähriger bedrohte in Augsburg-Oberhausen einen anderen Mann mit einem Messer. Nach seiner Flucht stellte er sich der Polizei.

Körperliche Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft im Augsburger Stadtteil Oberhausen: Zwei 34-jährige Männer gerieten in der Gubener Straße in Streit. Ein Messer war dabei mit im Spiel. Verletzt wurde niemand.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen Mitternacht in der Nacht auf Montag. Ein 34-Jähriger ging auf seinen Kontrahenten offenbar mit einem Messer los. Die Polizei wurde verständigt. Bei ihrem Eintreffen war der Täter nicht mehr im Gebäude.

Messer in Oberhausen gezückt: Der 34-Jährige stellte sich später der Polizei

Der Mann erschien wenig später auf der Polizeiinspektion Augsburg Süd. Aufgrund des Vorfalls in der Unterkunft und seines aggressiven Verhaltens verbrachte er die Nacht im Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 34-Jährigen. (möh)

