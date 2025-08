Nach Auseinandersetzung mit Rechten: Augsburger Polizei reagiert mit Razzia in der linken Szene

Eine Auseinandersetzung zwischen Aktivisten aus dem linken Milieu in Augsburg und Anhängern der rechtsextremen Identitären Bewegung hat ein juristisches Nachspiel. Wie berichtet, hatte der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner, Kopf der Identitären, vor ein paar Wochen eine Lesung in Augsburg angekündigt, diese nach einem von der Stadt Augsburg ausgesprochenen Betretungsverbot aber nach Informationen unserer Redaktion letztlich nach München verlagert. An dem Tag legten Sellner und Mitstreiter über verschiedene Videos in sozialen Netzwerken nahe, dass er sich in Augsburg aufhalte. In der Stadt gab es unter anderem eine Demo gegen den Rechtsextremisten. Am Park-and-Ride-Platz in Oberhausen trafen Mitglieder der linken Szene auf offenkundige Anhänger Sellners, die sich dort sammelten. Sie sollen diese teils auch attackiert haben.

Nach früherer Darstellung der Polizei gingen an dem Tag 20 Personen, die von den Beamten der linken Szene zugeordnet werden, auf eine andere Personengruppe los. Bei dieser Gruppe soll es sich um Anhänger Sellners handeln. „Einzelne dieser Personen wurden auch – zumindest leicht – verletzt“, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei war damals mit einem größeren Aufgebot angerückt und hatte die Personalien der Beteiligten erfasst. Einige Verdächtige seien für weitere Maßnahmen ins Polizeipräsidium gebracht worden. Auch Pfefferspray soll eingesetzt worden sein.

Nach Aktion von Martin Sellner: Kripo in Augsburg ermittelt gegen linke Aktivisten in Augsburg

Inzwischen gab es in dem Zusammenhang auch eine Razzia, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. Die Kriminalpolizei Augsburg habe mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs vollzogen, heißt es von der Sprecherin des Präsidiums. Einer Mitteilung aus linken Kreisen in Augsburg zufolge sei die Aktion am Dienstag bei acht Personen erfolgt, dabei seien von den Beamten auch Wohnungstüren aufgebrochen worden.

In der linken Szene wird das Ermittlungsverfahren kritisiert. Die Augsburger Justiz nutze den Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs, „um tiefgreifende Eingriffe in die Privatsphäre der Betroffenen zu rechtfertigen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Maßnahmen reihten sich ein „in eine Serie von repressiven Vorgehensweisen gegen linke Strukturen in Augsburg“, darunter eine später als rechtswidrig eingestufte Durchsuchung im früheren linken Hans-Beimler-Zentrum in Oberhausen. Am Mittwochabend fand am Königsplatz eine Solidaritätsdemonstration „für die Betroffenen“ statt.