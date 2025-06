Bootshaus am Kuhsee in Augsburg stellt Außenbewirtung bis auf Weiteres ein

Ausflügler, die an diesem sonnigen Wochenende am Kuhsee in Augsburg unterwegs sind, mögen sich womöglich wundern. Das Ausflugslokal Bootshaus hat seine Außenbewirtung bis auf Weiteres eingestellt. Vorausgegangen war ein Streit mit der Stadt Augsburg. Sie hatte den Bau eines grünen Containers, der als Verkaufsstätte dienen sollte, nicht genehmigt. Von einem Schwarzbau war die Rede. Der Container steht weiterhin, allerdings ist der Zugangsbereich nun abgesperrt. Zudem ist ein großer Baum, der zuletzt von einer Holzterrasse eingeschlossen war, wieder freigelegt. Die Holzterrasse ist weg. Unabhängig von dieser Entwicklung wird das Bootshaus (ehemals Seelounge) noch im Juni eröffnen.

Gastronom Stefan Bob Meitinger will im Juni loslegen

Diesen Termin nannte am Samstag auf Anfrage Geschäftsführer Stefan Bob Meitinger. Das Unternehmen Bob‘s hat das Ausflugslokal übernommen. Das Restaurant mit großem Innenbereich und Sonnenterrasse wurde in den vergangenen Monaten umgebaut. „Wir machen im Juni auf, einige Handwerker machen noch Schlussarbeiten“, sagte Meitinger am Samstag. Einen genauen Termin nannte er nicht. In den zurückliegenden Wochen suchte die Geschäftsführung Personal für den neuen Betrieb.

So sieht das Bootshaus am Kuhsee von der anderen Uferseite aus. Die Eröffnung soll noch im Juni stattfinden. Foto: Michael Hörmann

Eine Zeitlang gab es auf der Holzterrasse eine Bewirtung. Ausgeschenkt wurden Getränke. Es wurde improvisiert. Der Container wurde nicht in Betrieb genommen. Das Unternehmen Bob‘s betreibt am Kuhsee bereits seit Längerem ein zweites Ausflugslokal. Es heißt Pier3 und liegt im hinteren Teil des Kuhsees. Ebenfalls am Kuhsee ist das Ausflugslokal „Schwarze Kiste“, es liegt direkt am Hochablass.

Der grüne Container löste heftige Debatten in Augsburg aus

Am grünen Container schieden sich die Geister. Ein Teil der Menschen fand es in Ordnung, dass das Unternehmen Bob‘s endlich die Situation an der früheren Seelounge verbessere. Der Umbau des Lokals wird als Aufwertung gesehen. Andere Personen störten sich daran, dass Meitinger sich nicht an behördliche Auflagen halte. Ein Holzpodest und der Container als Kiosk standen an einer Stelle, wo früher Müll gelagert war. Ein Sitzbereich mit großen Holzstufen entstand. Er ist zwischenzeitlich entfernt. Das Unternehmen Bob‘s hatte argumentiert, dass nach Meinung des Anwalts Kiosk und Podest nicht genehmigungspflichtig seien. Die Stadt sah es anders.