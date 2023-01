Ausgelassene Stimmung und Spenden für den guten Zweck beim Settele-Hausball

Der Settele-Hausball hat in Augsburg Tradition und kam nach der Corona-Pause wieder gut an. Es stand nicht nur der Spaß im Mittelpunkt, sondern auch eine gute Tat.

"Die Stimmung beim Settele-Hausball am Samstagabend war ausgelassen und richtig gut", freut sich Martina Bischoff, Organisatorin und Initiatorin der Veranstaltung. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte der Traditionsball des Haunstetter Gasthauses wieder stattfinden. Um die 250 Gäste kamen, um zu tanzen, sich gut zu unterhalten und ein besonderes 3-Gänge-Menü von Stefan Settele und seinem Team zu genießen. Den Ball eröffnete Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber mit einem Walzer.

Einst wurde der Settele-Hausball als Fest für Lieferanten und Geschäftspartner des Gasthauses ausgerichtet. Nach einer Pause belebte ihn Martina Bischoff vor 19 Jahren mit neuem Konzept. Es sei ein sehr persönlicher und feiner Ball, der Menschen aller Generationen anspricht, so die Organisatorin. Auch Augsburgs Lokalprominenz kommt immer wieder gerne zu dem festlichen Abend nach Haunstetten. In diesem Jahr waren unter anderem Ex-Oberbürgermeister Kurt Gribl sowie Anke und Rainer Held (Tophair) unter den Gästen.

Als Showact begeisterte am Samstagabend Violinistin Beatrix Löw-Beer. Musikalisch wurde der Abend vom Duo Grenzenlos sowie DJ Essex gestaltet. Pro verkaufter Eintrittskarte geht ein Teil als Spende an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeine. Es sei ihr eine Herzensangelegenheit an solchen Abenden auch an jene Menschen zu denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stünden, so Martina Bischoff. (AZ)