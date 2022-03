Augsburg

vor 32 Min.

Außengastro muss sich im Sommer den Moritzplatz mit einer Baustelle teilen

Plus Im Sommer müssen am Augsburger Moritzplatz Gleise ausgewechselt werden. Auch das Pflaster wird erneuert. Doch auf die Außengastronomie kommen Probleme zu.

Von Stefan Krog

Die geplante Baustelle der Stadtwerke am Moritzplatz in den Sommerferien sorgt hinter den Kulissen offenbar für erhebliche Diskussionen zwischen Stadt, CSU-Fraktion, Gastronomen und Stadtwerken. Wie berichtet wollen die Stadtwerke dort in den Sommerferien die Gleise im Haltestellenbereich sowie in der Maximilianstraße (Richtung Rathausplatz bis Burger King, Richtung Ulrich bis zum Platz an der Einmündung Wintergasse) auswechseln. In diesem Zuge wird das holprige Kopfsteinpflaster mit für den Radverkehr gefährlich breiten Fugen gegen geschnittenes Pflaster ausgetauscht. Man müsse zwingend in den Sommerferien bauen, weil die Gleisarbeiten mit einem Abbruch der Linien 1 und 2 Richtung Lechhausen bzw. Kriegshaber verbunden seien, so Stadtwerke-Chef Walter Casazza. Andernfalls seien massig Schüler im Bereich der Frauentorstraße betroffen. Doch das bedeutet gleichzeitig: Für die Gastronomen in der Maximilianstraße wird das Außengeschäft im August/September während der Baustelle schwierig.

