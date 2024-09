Ausstellung „All Together Now“ zeigt Augsburgs Vielfalt

Topline

Die Ausstellung stellt auf großformatigen Stoffbannern, die Fotografien des Augsburger Künstlers Felix Weinold mit Interviews der Teilnehmenden kombinieren, mehr als zwanzig Augsburger Vereine, Initiativen und Gemeinden vor. Dabei würden auch historische Zusammenhänge und Traditionen sichtbar, die zeigten, dass die Vielfalt Augsburgs historisch gewachsen ist, heißt es seitens der Stadt.

„All Together Now“ porträtiert das gegenwärtige Augsburg und seine Menschen

„Die Ausstellung zeigt, was Augsburg so vielfältig, dynamisch und liebenswert macht: die Menschen, die hier leben“, so Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne). Erst, wenn Unterschiede anerkannt würden, sei umfassende Teilhabe möglich. Für Cosima Götz, Leiterin der Stabsstelle Stadtgeschichte und Kuratorin der Ausstellung, ist Geschichte nicht das, was vergangen ist, sondern das, was heute beschäftigt. „Ich habe im ersten Ausstellungsprojekt der Stabsstelle Stadtgeschichte bewusst das gegenwärtige Augsburg porträtiert – mit der Hilfe von über 500 Menschen, die hier leben. Ihnen allen danke ich für ihre Begeisterung, ihre Offenheit und ihren Mut!“

Die Ausstellung dauert noch bis zum 10. Oktober.