Augsburg

18:03 Uhr

Blumenmaler Berni McQueen stellt aus: Im Gefängnis zeichnete er für seine Frau

Plus "Blumenmaler" Bernhard McQueen hat im Gefängnis 70 Selbstporträts gemalt. Ein Teil wird in einer Galerie ausgestellt. Der Augsburger erzählt, wie sie entstanden.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Bernhard McQueen steht in der Kunstgalerie MZ im Domviertel inmitten seiner Bilder und tut sich schwer, über seine Werke zu sprechen. Sie erinnern ihn an die schlimmste Phase seines Lebens. Sie liegt noch nicht lange zurück. Über zwei Jahre lang saß der Augsburger in der Justizvollzugsanstalt Gablingen wegen illegaler Graffiti. Trotz Bewährungsstrafen hatte er, der mit seiner Augsburgblume bekannt wurde, immer wieder Wände und Mauern besprüht. Im Gefängnis griff McQueen wieder zur Farbe. Er malte sich selbst. Ein Teil dieser 70 Haft-Porträts ist derzeit in der Galerie ausgestellt. Der Künstler erzählt, unter welch persönlich tragischen, aber auch teils kuriosen Umständen er sie angefertigt hat.

Hinter allen Bilder steckt auch die Sehnsucht. Nach der Freiheit, vor allem aber nach seiner Frau. Während McQueens Haftzeit bricht die Corona-Pandemie aus, Besuche in der Anstalt werden noch stärker reglementiert. Wenn sich das Ehepaar mal sehen darf, dann nur mit Masken im Gesicht. Der ihm bekannte Galerist Martin Ziegelmayr legt ihm nahe, Porträts von sich zu malen. Für Bernhard McQueen, den viele Berni nennen, werden die Selbstbildnisse nicht nur zum wichtigen Anker in seiner Haftzeit, die von Monotonie geprägt ist. Sie werden auch zur bildhaften Kommunikation mit seiner Frau, der Betreiberin des Café Kätchens und Stadträtin Lisa McQueen (Die Partei). Mit letztendlich über 700 Briefen und etlichen Gedichten schickt er ihr per Post die Porträts nach Hause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen