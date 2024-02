Ausstellung im Botanischen Garten: Auf den Spuren der Aronstabgewächse

Im Botanischen Garten läuft eine neue Ausstellung. Sie dauert bis 7. April.

Manche von ihnen sind echte Social Media-Stars, die regelrecht gehypt werden und in der Online-Gemeinschaft Kultstatus haben – die Rede ist von der Familie der Aronstabgewächse. Viele kennen sicher schon einige Aronstabgewächse, wie die Monstera, die schon seit den 1960er Jahren in der Schulaula oder im Büro für pflegeleichte Dschungelatmosphäre sorgte. Ein einzelner Steckling der Monstera deliciosa „Thai constellation“ kann durchaus bis zu 60 Euro kosten. Heute sind diese Pflanzen mit ihrer klaren graphischen Blattstruktur wieder in Mode. Sie tragen phantasievolle Namen wie Purpurtute, Einblatt oder Fasanenschwanz.

Der Botanische Garten Augsburg zeigt in seiner tropischen Pflanzenwelt unter Glas eine Ausstellung verschiedenster Aronstabgewächse. Katharina und Christian Waschke sahen sich mit ihren Töchtern Sarah (3) und Johanna (5) bei den Tropenpflanzen um. Die Ausstellung ist bis 7. April zu sehen. (zoe)