Ausstellung: Schüler zeigen ihre Kunst im Rathaus

Noch bis Freitag können Interessierte die Ausstellung "Freiraum" im Rathaus ansehen. Neun Augsburger Schulen haben sich daran beteiligt.

Es müssen nicht immer nur die großen Künstler wie Pablo Picasso oder Claude Monet sein, die einen dazu bewegen, einer Kunstausstellung einen Besuch abzustatten. Auch die Kunstwerke der Nachwuchskünstler aus dem Raum Augsburg können sich sehen lassen. „Die eigene Kunst auf der großen Stellwand im Rathaus zu sehen ist natürlich noch einmal etwas ganz anderes als an der Schulwand“, sagt Thomas Körner-Wilsdorf, Lehrer am Holbein-Gymnasium in Augsburg. Gemeinsam mit Kollegin Eva Andersson organisiert er seit über zehn Jahren die Ausstellung „Freiraum“. Dabei wird allen Schülern und Schülerinnen von Gymnasien und Realschulen in Augsburg die Möglichkeit gegeben, ihre Kunst in einem Freiraum, ohne vorgesetztes Thema zu präsentieren.

Den Besuchern wird diesmal ein vielfältiges Angebot geboten: von Landschaftsmalereien mit Acrylfarben bis hin zu ausgefeilten Tusche-Zeichnungen. Auch im Bereich der Fotografie wird man fündig. Um mittelalterliche Kunst besser darzustellen, haben sich die Schüler und Schülerinnen des Wahlkurs „Fotografie“ am Holbein-Gymnasium aus allen möglichen Bereichen, ungewöhnliche Gegenstände ausgesucht, um damit die komplexen Kopfbedeckungen und Kleidungsstücke der damaligen Zeit darzustellen.

Aquarellbilder zeigen Schüler des Gymnasiums bei St. Stephan. Foto: Aaliyah Eltayeb

Dabei sind in diesem Jahr Kunstwerke aus neun teilnehmenden Schulen: Gymnasium bei St. Anna, Bertolt-Brecht-Realschule, Rudolf-Diesel-Gymnasium, FOS, Jakob-Fugger-Gymnasium, Holbein-Gymnasium, Maria-Theresia-Gymnasium, Maria-Ward-Gymnasium, Peutinger-Gymnasium und Gymnasium bei St. Stephan.

Das Maria-Theresia-Gymnasium nimmt ebenfalls an der Ausstellung teil. Die Schüler zeigen Bilder in Acryl. Foto: Aaliyah Eltayeb

Die Ausstellung „Freiraum“ ist noch bis zum 16. Februar im Unteren Fletz des Rathauses bei freiem Einritt zu sehen. Am Faschingsdienstag ist das Rathaus geschlossen, geöffnet ist die Ausstellung jedoch wieder ab Mittwoch von 10 bis 16 Uhr, sowie am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr.

