Ausverkauf im Apollo: Viele wollen Erinnerungsstücke aus dem Strip-Club

Plus Beim Ausverkauf im legendären Augsburger Striptease-Club herrscht beachtlicher Andrang. Die Interessenten sind bunt gemischt, ebenso unterschiedlich sind ihre Pläne.

Montagmittag, Schlag 13 Uhr, öffnet sich noch einmal die Tür zur Apollo-Bar in der Fuggerstraße. Draußen vor dem Strip-Lokal warten rund ein Dutzend Männer und Frauen. Sie hoffen nicht etwa auf eine allerletzte Vorstellung hüllenloser Tänzerinnen. Nachdem der Nachtclub geschlossen wurde, wollen sie beim großen Ausverkauf der Einrichtung dabei sein. Es sind Schnäppchenjäger, die sich Erinnerungsstücke aus dem Augsburger Etablissement mit Kultstatus sichern wollen. Das Publikum kommt nicht nur aus der Szene, es ist bunt gemischt. Viele haben einen Plan, was sie mit den Überresten aus dem Apollo machen wollen.