Auswirkungen des Bahnstreiks werden sich in Augsburg wohl in Grenzen halten

Bei der BRB und Go-Ahead drohen keine Ausfälle in großem Maß. Massiv hingegen sind Fernreisende der DB betroffen.

Der am Mittwoch beginnende dreitägige Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GdL wird auf den Pendler- und Schülerverkehr in der Region voraussichtlich keine allzu großen Auswirkungen haben. Hauptbetroffene des Streiks ist die Deutsche Bahn, die im Raum Augsburg aber nur noch vereinzelt Regionalverkehrsverbindungen (nach Nürnberg und ins Allgäu) unterhält. Im Fernverkehr wird es aber zu deutlichen Einschränkungen kommen.

Go-Ahead hat eigenen Tarifvertrag

Der Großteil des S-Bahn-ähnlichen Regionalverkehrs wird von den Firmen Go-Ahead und der Bayerischen Regiobahn gefahren, wobei hier mit keinen großen Ausfällen beim Fahrpersonal zu rechnen ist. Bei der Bayerischen Regiobahn, die auf der Ammersee-, der Paartalbahn und am dem Lechfeld fährt, sind nach Unternehmensangaben nur wenige Lokführer bei der GdL organisiert. Das Unternehmen Go-Ahead (Strecken nach München, Donauwörth und Ulm) hat vor wenigen Tagen einen eigenen Tarifvertrag mit der GdL geschlossen. Eine der mit der DB strittigen Gewerkschafts-Kernforderungen, nämlich die Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Mitarbeiter im Schichtdienst auf 35 Stunden, ist in diesem Tarifvertrag erfüllt. Dies werde den Personalmangel vergrößern, fürchtet Go-Ahead, anders sei eine Einigung aber nicht möglich gewesen. Das Unternehme gehe an die finanzielle Belastungsgrenze, andererseits werde der Beruf dadurch attraktiver und man könne Streiks abwenden.

Allerdings empfehlen beide Bahnunternehmen Fahrgästen, sich vorab im Internet über ihre Verbindungen zu informieren. Gewisse Einschränkungen seien doch möglich, speziell wenn Personal in den Stellwerken der DB die Arbeit niederlegen würde. An den vergangenen Streiktagen gab es allerdings keinen größeren streikbedingten Einschränkungen im regionalen Zugverkehr rund um Augsburg. Die GdL hat einen mehrtägigen Streik von Mittwoch, 2 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr, angekündigt. (skro)