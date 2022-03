Augsburg

05:51 Uhr

Nach dem Auszug aus dem Skandalheim: "Meine Oma wurde wieder aufgepäppelt"

Plus Das Pflegeheim Ebnerstraße in Augsburg ist geschlossen. Jessica Hemmerle erzählt, wie es ihrer dementen Oma jetzt geht und was sie bei deren Verlegung erlebt hat.

Von Ina Marks

Als Jessica Hemmerle mit dem neuen Pflegeheim ihrer Oma telefonierte, hat sie beinahe geweint. "Egal, wie alt ein Mensch und wie sein gesundheitlicher Zustand ist, er muss würdevoll behandelt werden", habe man ihr am anderen Ende der Leitung versichert. Nach Tagen der Sorge und Aufregung ist Hemmerle zutiefst erleichtert. Jetzt wisse sie ihre Großmutter in guten Händen. Über eine Woche ist es her, dass die demente 98-Jährige aus dem Skandalheim Ebnerstraße geholt wurde. Bei deren Verlegung, erzählt die 32-jährige Enkelin, sei noch einiges ans Tageslicht gekommen.

