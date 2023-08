Augsburg

Auto-Diebstahl, Haftbefehle, Drogen: Polizei schnappt Mehrfach-Täter

Die Polizei hat in Augsburg einen 26-Jährigen erwischt, der ein Auto gestohlen hatte, unter Drogeneinfluss unterwegs war und zudem per Haftbefehl gesucht wurde.

In der Heinrich-von-Buz-Straße in Augsburg kontrolliert die Polizei am Dienstag einen 26-Jährigen. Er steht unter Drogeneinfluss, wird gesucht und ist Auto-Dieb.

Die Polizei hat am Dienstag einen 26-Jährigen erwischt, der sich nun gleich wegen mehrerer schwerwiegender Delikte verantworten muss. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurde er gegen 8 Uhr in der Heinrich-von-Buz-Straße kontrolliert. Dabei zeigte der Mann Anzeichen von Drogenkonsum, Betäubungsmittel lagen auch im Auto. Polizei erwischt in Augsburg Auto-Dieb, der per Haftbefehl gesucht wird Wie sich außerdem herausstellte, hatte der Mann, der keinen Führerschein besaß, das Auto sowie die Kennzeichen gestohlen. Und damit nicht genug: Gegen den Mann lagen gleich mehrere Haftbefehle vor. Die Beamten verhafteten den Mann daraufhin, veranlassten eine Blutentnahme und stellten das Auto sicher. Gegen den 26-jährigen laufen nun Ermittlungen – unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung und Diebstahls eines Kraftfahrzeuges. (kmax)

