Auto fährt im Jakobertor in Augsburg gegen eine Hauswand

In Augsburg ist ein Auto gegen eine Hauswand im Jakobertor gefahren. Eine Person wurde leicht verletzt. Es gibt aktuell noch Verkehrsbehinderungen.

Spektakulärer Unfall am Montagmorgen in Augsburg: Gegen 8 Uhr krachte es in der Jakobervorstadt. Der Unfall passierte mitten in der Durchfahrt des Jakobertors stadteinwärts. Ein Auto fuhr gegen die Wand.

Die Straßenbahnlinie 1 verkehrt wieder regulär

Warum der Pkw ins Schleudern kam, wird von der Polizei untersucht. Daher kommt es gegenwärtig zu Verkehrsbehinderungen. Die Straßenbahnlinie 1, die von Lechhausen nach Göggingen verkehrt, fährt allerdings wieder. Autofahrer werden umgeleitet.

Im Auto saßen offenbar zwei Personen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist eine Person leicht verletzt worden. Im Pkw lösten die Airbags aus, wie zu sehen war. Es gibt einen größeren Rettungseinsatz.