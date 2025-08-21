Auto, Fahrrad, Tram: So kommen die Besucher zum Augsburger Plärrer

Jedes Jahr strömen viele Menschen auf den Herbstplärrer und wollen feiern und in den Fahrgeschäften ihre Runden drehen. Los geht es am Freitag, 22. August. Das beliebte Volksfest geht bis einschließlich Sonntag, 7. September. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf das Volksfestgelände an der Langenmantelstraße zu kommen. Ein Überblick.

Anfahrt mit der Tram Gleich am Haupteingang hält die Straßenbahn der Linie 4 an der Haltestelle „Plärrer“. Wer mit dem Zug am Hauptbahnhof ankommt, kann dort in die Linie 4 steigen. Ab dem Oberhauser Bahnhof geht es mit der Linie 2 bis zur Wertachbrücke, wo man in die Linie 4 umsteigt. Viele Besucher laufen auch die jeweils kurzen Wegstrecken von den Bahnhöfen zum Festgelände. Die Stadtwerke (SWA) setzt zusätzliche Straßenbahnen ein. Sie fahren immer freitags, samstags und sonntags zwischen 19 und 24 Uhr auf der Route der Straßenbahnlinie 4 vom Hauptbahnhof über den Königsplatz zum Plärrer. Die SWA weist darauf hin, dass am Samstag, 23. August, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr der Plärrerumzug stattfindet. Dieser führt von der Maximilianstraße durch Karolinenstraße, Karlstraße, Grottenau und die Gesundbrunnenstraße zum Plärrer. Während dieser Zeit kommt es zu Behinderungen im Nahverkehr und Umleitungen bei den Fahrzeugen der Linien 1, 2, 4, 22, 23, 32 und 44.

Für Radfahrer Viele Augsburger werden wie in den vergangenen Jahren mit dem Rad zum Plärrer fahren. Geeignete Abstellplätze gibt es am Eingang zur Badstraße und auch am Zaun in der Langenmantelstraße, neben dem Haupteingang (linke Seite). Auch vor dem Plärrerbad in der Schwimmschulstraße können Räder abgestellt werden. Das Leihradsystem Swabi der SWA bietet sich ebenfalls für die Fahrt zum Plärrer und zurück nach Hause an. Mit dem Code „GAUDI25“ erhalten Kunden in der Plärrerzeit die ersten 30 Minuten bei jeder Fahrt mit mechanischen Fahrrädern umsonst, zuzüglich der Entsperrgebühr von 10 Cent pro Fahrt.

Für Autofahrer Wer mit dem Auto zum Festgelände fahren will, kann laut Marktamt montags bis freitags und am Wochenende ganztags hinter dem Arbeitsamt kostenlos parken. Rund 500 Bezahl-Parkplätze gibt es an der Holzbachstraße (Einfahrt über die Zufahrt zur Deutschen Post) und dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße. Im benachbarten Stadtjägerviertel gilt Anwohner-Parken. Laut Ordnungsamt Augsburg kam es unter anderem dort in den vergangenen Jahren zu vermehrten Parkverstößen während des Plärrers. Wer die Rückfahrt lieber mit dem Taxi antreten will, für den bietet sich der Taxistand an der Badstraße an. Daneben kann auch das Swaxi, der flexible Ridesharing-Dienst der SWA, genutzt werden.