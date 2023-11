Auto gegen Tram: Autofahrer wird bei Unfall in Augsburg leicht verletzt

Der Unfall ereignet sich am Samstagabend auf der Strecke der Tramlinie 3. Offenbar bremste der Autofahrer zu spät.

Verkehrsunfall am Samstagabend in Haunstetten: Ein Auto stieß mit einer Tram zusammen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Von Verletzten in deer Tram ist der Polizei nichts bekannt.

Der Unfall passierte auf der Strecke der Straßenbahnlinie 3. Gegen 21.45 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Mini , so die Polizei, von der Bürgermeister-Ulrich-Straße in Richtung Technologiezentrum. Hierbei war die Ampel am Bahnübergang rot. Nachdem der 34-Jährige offenbar zu spät bremste, kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Die Tram war in Richtung Königsplatz unterwegs. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. (möh)