Auto in Augsburger Innenstadt zerkratzt: 2500 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat in Augsburgs Innenstadt ein Auto mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

Die Fahrerin eines graufarbenen BMW hat am Samstag an ihrem BMW, der in der Kilianstraße in Augsburgs Innenstadt geparkt war, Kratzer festgestellt. Es war gegen 21 Uhr, als ihr der Schaden am Auto auffiel.

Nach Angaben der Polizei hat ein unbekannter Täter die gesamte linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise unter 0821/232-2110. (ina)