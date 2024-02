Auto in Lechhausen verkratzt

Der Täter verursachte durch das verkrazte Auto in Augsburg-Lechhausen einen Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Montag hat ein bislang unbekannter Täter ein Auto in der Albrecht-Dürer-Straße in Lechhausen beschädigt. Nach Angaben der Polizei verkratze der Täter in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr ein geparktes Auto. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (arse)