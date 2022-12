Auto landet im Straßengraben, wer saß am Steuer?

Autobesitzer behauptet, er sei als Anhalter mitgefahren. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen zum Unfall in Göggingen.

Ein Auto ist am Sonntagmorgen in einem Straßengraben in Göggingen gelandet. Für die Polizei stellt sich jetzt die Frage, wer gefahren ist. Der Autobesitzer will es nicht gewesen sein.

Wie die Polizei informiert, wurde ihr am Sonntag gegen 5.15 Uhr mitgeteilt, dass in der Lindauer Straße/Ecke Allgäuer Straße ein Auto im Straßengraben stehe. Als die Beamten eintrafen, war kein Fahrer vor Ort.

Der Halter des Autos wurde zu Hause angetroffen

Ermittlungen führten auf die Spur des Halters. Er wurde an seiner Wohnadresse angetroffen. Der Mann war betrunken. Die Polizei spricht von einem Promillewert von über 1,2 Promille. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, als Anhalter nach Hause mitgenommen worden zu sein. Am Steuer soll nach seinen Worten ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn gesessen sein. Die Polizei sucht diesen Zeugen. Der Mann oder Personen, die Angaben zu dem Zeugen machen können, sollen sich melden. (möh)

Lesen Sie dazu auch