Auto und Transporter demoliert: Unbekannte Täter richten Schaden an

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Firnhaberau im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, einen Transporter in der Schillstraße mit Farbe beschädigt. Nach Auskunft der Polizei liegt der entstandene Sachschaden im Bereich von rund 2000 Euro. In Lechhausen wiederum wurde im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, ein schwarzer BMW in der Kolbergstraße demoliert. „Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro“, berichtet die Polizei. Am Montag verkratze ein bislang unbekannter Täter einen Mercedes-Kastenwagen in der Wankstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

