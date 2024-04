Auto von Pizzadienst gestohlen: Polizei fasst Tatverdächtigen

Mitte März ließ der Mitarbeiter eines Pizzadiensts in Augsburg seinen Schlüssel im Auto stecken - prompt war es weg. Nun hat die Polizei einen Mann festgenommen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Mann festgenommen, der mutmaßlich für den Diebstahl eines Pizza-Lieferautos verantwortlich ist. Am Montag, 18. März, hatte ein Mitarbeiter eines Pizza-Lieferdiensts gegen 18.30 Uhr sein Fahrzeug neben dem Laden in der Lechhauser Straße abgestellt und dabei seinen Schlüssel stecken lassen. Als er nach zehn Minuten zurückkehrte, um die nächste Pizza auszufahren, war das Auto - ein Toyota Aygo im Wert von rund 10.000 Euro - verschwunden. Die Fahndung der Augsburger Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

Diebstahl von Pizzadienst-Auto: Polizei Augsburg nimmt 27-Jährigen fest

Doch am vergangenen Sonntag, 31. März, machte ein Mann eine Beobachtung. Er sah den entwendeten Toyota und verständigte die Polizei. Dort leitete man eine Fahndung ein, woraufhin Einsatzkräfte das Fahrzeug gegen 16.45 Uhr in Lechhausen ausfindig machen konnten. Im Toyota saß ein 27-Jähriger, der nicht nur in dem gestohlenen Auto, sondern offenbar auch alkoholisiert - ein Atemtest ergab einen Wert von 1,2 Promille - und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Zudem hatte der Mann laut Polizei keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und stellten den Toyota sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er am vergangenen Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wiederum Haftbefehl wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr erließ. Unter Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt, der 27-Jährige wurde daraufhin entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen Kfz-Diebstahls gegen ihn. (kmax)