Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Eine Toyota-Fahrerin stellte am Donnerstag verschiedene Beschädigungen an ihrem Pkw fest. Das Auto war zwischen 17 und 19.45 Uhr im Pfirsichweg am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in dieser Zeit mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite. Zudem sei der vordere rechte Reifen zerstochen worden, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (ziss)