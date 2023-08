Autobahnbrücke bleibt für Radler und Fußgänger bis Ende September gesperrt

Der Geh- und Radweg auf der Oberhauser Seite wird asphaltiert. Dies führt bis Ende September zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Die Autobahnbrücke über den Lech bei Augsburg ist Autofahrern bestens vertraut. Das Bauwerk kennen aber auch viele Ausflügler, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, denn die Brücke verbindet die Lechseite in der Firnhaberau mit Oberhausen. Derzeit geht für Spaziergänger und Radler dort aber nichts. Die Brücke ist für sie komplett gesperrt. Das wird noch bis Ende September so bleiben, informiert die Stadt Augsburg. Grund sind Bauarbeiten.

Auf einer Länge von 800 Metern wird der Weg asphaltiert

Wer auf der Lechseite in der Firnhaberau unterwegs ist, mag sich derzeit über die gesperrte Brücke wundern. Denn entlang der Brücke wird gar nichts gemacht, die Arbeiten finden auf der anderen Uferseite statt. Auch hier gibt es einen Rad- und Gehweg, der aber nicht so stark frequentiert gewesen ist. Dies soll sich ändern: Die Stadt Augsburg modernisiert den Weg, er wird asphaltiert. Deshalb ist der Weg, der entlang des Kläranlage führt, derzeit gesperrt. Der bisher unbefestigte Geh- und Radweg soll in einer Breite von 3,50 Metern auf einer Länge von 800 Metern ausgebaut und asphaltiert werden.

Der gekieste Weg entlang der Kläranlage wird asphaltiert. Foto: Silvio Wyszengrad

Seit 9. August laufen die Arbeiten. Künftig gibt es eine laut Stadt durchgehende energiesparende, insekten- und fledermausfreundliche LED-Beleuchtung entlang des Wegs. Während der Bauzeit müsse die Strecke für den Fuß- und Radverkehr jedoch vollständig gesperrt bleiben. Eine Umleitung sei ausgeschildert, heißt es. Der Geh- und Radweg auf der Oberhauser Lechseite befand sich laut Stadt in keinem guten Zustand. Bei Regen war die Fahrt wegen der Wurzeln für Radler nicht attraktiv.

