Autodiebstahl in der Lechhauser Straße

Ein Autodiebstahl im Bereich der Innenstadt beschäftigt die Polizei in Augsburg. Der oder die Täter fuhren mit einem Opel Astra davon.

Auf einem Parkplatz in der Lechhauser Straße ist am Freitag im Zeitraum zwischen 3.30 bis 13 Uhr ein Auto gestohlen worden. Laut Polizei wurde ein blauer Opel Astra von einem oder mehreren Tätern auf dem Parkplatz eines Modehauses gestohlen. Der Wert des Autos liegt nach Polizeiangaben in einem niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0821/323-3821 zu melden. (kuld)