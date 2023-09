Autofahrer auf Drogen verursacht mehrere Unfälle

Ein 21-jähriger Autofahrer hat in Augsburg mehrere Unfälle verursacht. Zwei Zeugen hinderten ihn später daran, weiterzufahren. Es gibt Verletzte.

Ein junger Autofahrer hat am Sonntagvormittag in Augsburgs Innenstadt mehrere Unfälle gebaut. Laut Polizei wurden vier Personen leicht verletzt. Wie sich dem Bericht zufolge herausstellte, stand der 21-Jährige unter Drogen.

Nach Angaben der Polizei verließ der 21-Jährige gegen 10.30 Uhr ein Parkhaus und fuhr dabei gegen die Ausfahrtschranke. Anschließend fuhr er auf einen anderen Pkw auf, der an der Kreuzung Amagasaki-Allee an der roten Ampel hielt. Danach entfernte sich der 21-Jährige, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Kreuzung Amagasaki-Allee/Ecke Berliner Allee fuhr der junge Mann dann entgegen der Fahrtrichtung auf die Berliner Allee auf und kollidierte dort mit zwei weiteren Autos. Auch hier wollte er der Polizei zufolge Unfallflucht begehen, was jedoch zwei Zeugen verhinderten. Sie hielten den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest.

Die Beamten fesselten den 21-Jährigen, denn auch während der Kontrolle versuchte der 21-Jährige offenbar mehrfach erfolglos zu flüchten. Er leistete Widerstand gegen die Beamten, heißt es. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Wie sich bei der weiteren Kontrolle herausstellte, stand der 21-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (ina)