Autofahrer fährt 57-jährigen Radfahrer um und flüchtet

Am Montag gegen 16.45 Uhr hat ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer einen 57-jährigen Radfahrer in der Perzheimstraße angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, war der Radfahrer entlang der Wertach unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Pferseer Straße die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines weißen Mercedes. Dieser bog nach links in die Perzheimstraße ab. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt unter der Telefonnummer 0821/3232710 Hinweise entgegen. (klijo)

