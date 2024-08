Autofahrer ist mit 2,8 Promille unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag, gegen 23.30 Uhr, einen 47-jährigen Autofahrer, der in der Donauwörther Straße in Oberhausen unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von knapp 2,8 Promille. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 47-jährigen Mann. (ziss)

