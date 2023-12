Autofahrer ist mit einem Promille Alkohol im Blut unterwegs

Ein 53-Jähriger gerät in Augsburg in eine Polizeikontrolle und fällt den Beamten aufgrund seiner Fahrweise auf. Die Vermutung der Ermittler bestätigt sich.

Beamte der Polizei haben am Montag einen 53-jährigen Mann in der Kurt-Schumacher-Straße aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Ermittler wurde der Autofahrer gegen 22.45 Uhr angehalten. "Da der Mann Auffälligkeiten in seinem Fahrverhalten zeigte, kontrollierten Einsatzkräfte den Mann", so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von etwa einem Promille. Die Polizisten veranlassten deshalb eine Blutentnahme bei dem Mann und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (jaka)