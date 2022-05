Autofahrer ist mit fast drei Promille in der Stadt unterwegs

Ein 51-Jähriger ist einem Zeugen durch seine riskante Fahrweise im Augsburger Univiertel aufgefallen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Gegen 22.30 Uhr teilte am Mittwoch ein Verkehrsteilnehmer am Polizeinotruf mit, dass vor ihm ein vermeintlich betrunkener Pkw-Fahrer in der Allgäuer Straße unterwegs sei. Der Mann fuhr mit seinem BMW durch das südliche Stadtgebiet mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit und kam dabei nach Angaben des Zeugen mmer wieder auf die Gegenfahrbahn. In der Dornierstraße konnte der 51-jährige Fahrer schließlich von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden.

Autofahrer ist stark betrunken im Univiertel unterwegs

Es habe sich herausgestellt, dass der Mann mit gut 2,8 Promille massiv alkoholisiert unterwegs gewesen war, so die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Fahrzeugschlüssel wurden dem 51-Jährigen abgenommen, die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. (bau)