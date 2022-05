Autofahrer machen sich nach Fahrradsturz aus dem Staub

Zwei Unbekannte werden nach einem Unfall in Augsburg gesucht. Es ist nicht der einzige Fall von Fahrerflucht.

Die Polizei meldet mehrere Fälle von Fahrerfluchten in Augsburg. Am Dienstag parkte zwischen 6.40 Uhr und 15.30 Uhr ein Mann seinen Skoda im Firmenparkhaus in der Zugspitzstraße. Bei der Rückkehr fielen ihm am Auto Beschädigungen im Frontbereich auf. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter 0821/323-2310.

Ein 21-jähriger Augsburger fuhr mit seinem Rad am Dienstag gegen 12 Uhr die Eserwallstraße stadtauswärts entlang. Im Bereich der Haltestelle "Rotes Tor" wechselte ein Autofahrer unvermittelt auf die Spur für Rechtsabbieger, sodass das Auto dahinter abrupt bremsen musste. Auch der Fahrradfahrer legte laut Polizei geistesgegenwärtig eine Vollbremsung ein und stürzte. Beide Autos fuhren weiter. Ein Mann kam dem Gestürzten aus dem Bereich der Haltestelle zu Hilfe. Der mögliche Unfallzeuge sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2010 bei der Verkehrspolizei Augsburg zu melden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist offenbar ein schwarzer Kia in der Augsburger Innenstadt in der Argonstraße gegen einen am Straßenrand geparkten VW Golf gefahren. Um den genauen Unfallzeitpunkt feststellen zu können, erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd Hinweise unter 0821/323-2710.(soso)