Autofahrer ohne Führerschein baut Unfall in Lechhausen

Der 23-Jährige setzte den Wagen gegen einen Metallzaun. Zeugen waren aufmerksam.

Am Donnerstag gegen 15.50 Uhr verursachte ein Renault-Fahrer in der Waterloostraße in Lechhausen einen Verkehrsunfall. Aus nicht bekannten Gründen geriet er zu weit nach links und fuhr über den Gehweg in einen Metallzaun, so die Polizei.

Der Sachschaden liegt bei 3000 Euro

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Anstatt anzuhalten, fuhr der Verursacher weiter. Der Mann wurde von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern beobachtet, die sich das Kennzeichen notierten und der Polizei mitteilten.

Bei einer Nachschau an der Halteranschrift wurde der 23-jährige Fahrer samt beschädigtem Fahrzeug angetroffen. Hier stellten die Beamten dann auch fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben einer Anzeige wegen Unfallflucht kommt nun noch eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dazu. (möh)