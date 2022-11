Autofahrer schlägt Kontrahenten und zeigt ihn an

Ein Mann hat an einer Kreuzung den vor ihm stehenden Autofahrer aus seinem Fahrzeug gezogen und geschlagen, danach ging er zur Polizei und zeigte ihn auch noch an.

Erst zog er seinen Kontrahenten aus dem Auto und schlug ihm die Faust ins Gesicht, dann ging er zur Polizei und zeigte ihn auch noch wegen Nötigung an. In Oberhausen hat ein 37-Jähriger die Verkehrsregeln auf eigenwillige Weise interpretiert. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen die Polizei gerufen, weil es am Samstagabend an der Kreuzung Donauwörter Straße/Dieselstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen war. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie nur noch einen Mann mit einem lädierten Gesicht vor, der Täter war bereits davongefahren.

Die Polizei konnte ermitteln, dass zwei Fahrzeuge an der Ampel der genannten Kreuzung stehenbleiben mussten. Der 37-jährige Beifahrer des hinteren Fahrzeugs begab sich zum Fahrer des vorderen Pkw, zog diesen aus dem Auto schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend ging er zu seinem Fahrzeug zurück und entfernte sich mit der Pkw-Lenkerin und zwei weiteren Fahrzeuginsassen.

Kurz darauf erschien er dann mit allen Insassen seines Autos bei der Polizei und zeigte den Geschädigten aus dem vorderen Fahrzeug wegen Nötigung im Straßenverkehr an. Die Polizei ermittelt jetzt den Sachverhalt. (att)