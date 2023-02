Autofahrer touchiert beim Abbiegen anderen Pkw und fährt davon

Zu einer Unfallflucht kam es an der Ecke Thomm- und Sebastianstraße. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag gegen 20 Uhr in der Sebastianstraße. Zwei Fahrzeuge standen in der Thommstraße Ecke Sebastianstraße nebeneinander zum Abbiegen an der Ampel. Als die Ampel Grünlicht anzeigte fuhren beide Pkw los. Laut Polizei kam der unbekannte Unfallverursacher zu weit auf die linke Fahrspur und stieß mit dem Pkw einer 39-jährigen Frau zusammen. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die 39-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zum unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Pkw-Limousine handelt. Die PI Augsburg Ost bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0821/323-2310 bei der Polizei zu melden. (ziss)