Autofahrer verletzt elfjährigen Schüler in Augsburg und fährt weiter

Der Schüler war mit dem Rad am Königsplatz unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde. Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer und einen bestimmten Zeugen.

Am Bein verletzt wurde ein elfjähriger Schüler bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag in der Augsburger Innenstadt. Der beteiligte Autofahrer ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wurde der Unfall, der sich bereits am 24. März gegen 7.40 Uhr am Königsplatz ereignete, jetzt nachträglich gemeldet.

Autofahrer verletzt elfjährigen Schüler in Augsburg

Der Schüler wollte mit seinem Fahrrad vom Königsplatz aus die Schießgrabenstraße an einer Ampel bei Grün kreuzen. Als sich der Elfjährige mitten auf der Straße befand, sei er von einem stadteinwärts fahrenden Auto mit der Front auf der linken Seite erfasst worden, so die Polizei. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Junge leicht am linken Bein und zog sich starke Prellungen zu. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Zustand des Schülers zu kümmern. Eine Beschreibung liegt der Polizei nicht vor.

Nach Angaben des Schülers gab jedoch es einen unbekannten Zeugen, der sich nach dem Unfall kurz um ihn kümmerte und ihn nach dem Namen und der Schule fragte. Anschließend setzte der Junge seinen Weg fort, da er zunächst keine Schmerzen verspürte. Der Zeuge hinterließ keine Personalien. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Unfalls und bittet insbesondere den hilfsbereiten Mann, sich unter der Telefonnummer 0821/323- 2110 zu melden. (eva)