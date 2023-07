Autofahrer verursacht betrunken Unfall auf der A8

Ein 34-Jähriger rammt bei Augsburg auf der A8 eine Leitplanke - und will nach einem Reifenwechsel weiterfahren. Doch daraus wird nichts.

Ein 34-Jähriger hat am Mittwoch betrunken einen Unfall auf der A8 bei Augsburg verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 22 Uhr in Schlangenlinien auf der Autobahn und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. "Hier kollidierte er alleinbeteiligt mit einer Betonleitplanke", so die Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten den Unfall und sicherten die Unfallstelle ab. Anschließend verständigten sie die Polizei, da der Fahrer offenbar einen deutlich alkoholisierten Eindruck machte. "Beim Eintreffen der Streife hatte der 34-Jährige seinen Reifen, der durch den Unfall beschädigt wurde, bereits gewechselt und war im Begriff weiterzufahren", heißt es von der Polizei. Daraus wurde allerdings nichts, ergab doch ein Alkoholtest einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 34-Jährigen. (jaka)