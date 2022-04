Autofahrer verursacht Vollbremsung eines Linienbusses - und fährt weiter

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein Busfahrer in Augsburg bremsen. Daraufhin stürzten mehrere Fahrgäste.

An der Kreuzung Lechhauser Straße/Ecke Lützowstraße kam es am Mittwoch, gegen 16.05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Lechhauser Straße stadtauswärts und wollte laut Polizei verbotswidrig nach links in die Lützowstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen Linienbus, der auf der Busspur der Lechhauser Straße geradeaus weiter folgen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durch, wobei mehrere Fahrgäste im Bus stürzten.

Zwei Fahrgäste konnten sich das Kennzeichen des Autos merken, dessen Fahrer nach dem Vorfall seine Fahrt fortgesetzt hatte. Er wurde durch eine Polizeistreife zuhause angetroffen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Vor Ort meldeten sich zwei Fahrgäste bei der Polizei, die durch das Bremsmanöver verletzt wurden.

Nun bittet die Polizei weitere Zeugen und Geschädigte des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg-Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. Insbesondere ein bislang unbekanntes Kind soll durch eine beschädigte Trennscheibe eine Schnittverletzung erlitten haben. (ziss)