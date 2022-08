Autofahrer war mit 1,4 Promille unterwegs

Erst nach mehreren Anhalteversuchen der Polizei stoppte der betrunkene 26-Jährige im Augsburger Antonsviertel sein Auto.

Sonntagnacht gegen 4.20 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Autofahrer in der Hermanstraße anhalten. Dies gelang nach mehreren Versuchen erst in der Imhofstraße, wofür der 26-jährige BMW-Fahrer offenbar auch einen Grund hatte: Bei ihm war laut Polizei deutlicher Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache erkennbar, was bei einem Alkoholwert von über 1,4 Promille auch nicht verwunderlich war. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (ziss)