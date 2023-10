Autofahrer war mit 1,6 Promille in Augsburg unterwegs

Alkoholgeruch machte Polizeibeamte bei einer Kontrolle in Lechhausen aufmerksam. Ein 31-Jähriger musste darauf zum Test antreten.

Polizeibeamte kontrollierten am Freitag, gegen 2 Uhr, in der Steinernen Furt in Lechhausen einen 31-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Außerdem unterbanden sie die Weiterfahrt des Mannes. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ziss)