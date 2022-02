Autofahrer war ohne Führerschein und Aufenthaltserlaubnis unterwegs

Die Polizei kontrolliert in Augsburg einen Autofahrer, weil er am Steuer mit dem Handy telefoniert. Dann fällt den Beamten aber etwas ganz anderes auf.

Auf der B17 fiel am Donnerstag einer Polizeistreife auf, dass ein Audi-Fahrer während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Die Beamten unterzogen den 40-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem habe sich herausgestellt, dass sich der serbische Staatsangehörige illegal in Deutschland aufhält, so die Polizei. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. (ziss)