Autofahrer will Polizei in Augsburg mit einer "Totalfälschung" reinlegen

In Augsburg-Lechhausen kontrolliert die Polizei einen Autofahrer. Der war nicht nur ohne Führerschein unterwegs - seine Fahrerlaubnis war eine "Totalfälschung".

Aus welchem Grund auch immer kam einer Polizeistreife am 8. März gegen 23.45 Uhr in der Derchinger Straße ein Mazda-Fahrer seltsam vor. Zu Recht, wie sich herausstellte. Bei der Verkehrskontrolle konnte der 35-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein vorweisen und gab an, ihn zu Hause vergessen zu haben.

Den Beamten zeigte er ein Foto des Führerscheins auf seinem Handy. Die Polizisten stellten jedoch fest, dass es sich bei der Fahrerlaubnis um "eine Totalfälschung" handelte. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (sil)