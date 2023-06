Autofahrerin erfasst Kind: Siebenjährige schwer verletzt

Ein Unfall hat sich in Augsburg-Pfersee ereignet. Dabei wurde ein siebenjähriges Mädchen schwer verletzt.

Der Unfall geschah am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Hooverstraße im Augsburger Stadtteil Pfersee. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 52 Jahre alte Autofahrerin die Straße in westlicher Richtung entlang, als ein sieben Jahre altes Mädchen unvermittelt über die Straße lief.

Das Auto erfasst das Kind. Es wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (ina)